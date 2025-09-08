África sumó a una nueva selección que los representará en el mundial 2026

Túnez aseguró su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse por 1-0 a Guinea Ecuatorial como visitante, resultado que le permitió consagrarse como líder del Grupo H en las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Con la dirección técnica de Sami Trabelsi, el seleccionado magrebí se convirtió en el segundo equipo africano clasificado y en el decimoctavo conjunto confirmado para la cita que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Esta será la séptima presencia y tercera consecutiva de Túnez en un Mundial, tras sus participaciones en 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022. El gol que selló la clasificación llegó en la jugada final del encuentro, cuando Mohamed Ben Romdhane anotó para darle la victoria a las Águilas de Cartago. Tras convertir, el mediocampista se sacó la camiseta y celebró efusivamente detrás del arco, acompañado por la euforia de sus compañeros tanto en cancha como desde el banco de suplentes.

A lo largo de la fase de grupos, Túnez sumó 22 puntos producto de siete victorias y un empate en ocho partidos, mostrando un dominio sostenido desde el inicio de la serie. El Grupo H estuvo integrado por Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia; la única fecha en la que el conjunto tunecino no consiguió los tres puntos fue el empate frente a Namibia. La clasificación representa un logro deportivo significativo para Túnez y un estímulo para su afición de cara al Mundial 2026.

Los clasificados al Mundial 2026

Canadá (anfitrión)

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Japón (Asia)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Irán (Asia)

Argentina (Sudamérica)

Uzbekistán (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Jordania (Asia)

Australia (Asia)

Brasil (Sudamérica)

Ecuador (Sudamérica)

Uruguay (Sudamérica)

Colombia (Sudamérica)

Paraguay (Sudamérica)

Marruecos (África)

Túnez (África)