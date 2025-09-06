África ya tiene a su primer representante en el Mundial 2026

La clara victoria de la selección de Marruecos por 5-0 ante Níger, disputada en el recientemente inaugurado estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, aseguró al equipo dirigido por Walid Regragui su plaza para la Copa del Mundo 2026. El triunfo convierte a Marruecos en el primer conjunto africano en confirmar su presencia en el certamen, tras una jornada en la que la superioridad local quedó reflejada en el marcador y en el rendimiento colectivo.

El partido quedó condicionado temprano por la expulsión del jugador nigerino Latif Goumey en el minuto 26, circunstancia que facilitó el dominio marroquí. Ismael Saibari, mediocampista del PSV Eindhoven, abrió la cuenta y amplió la ventaja con un doblete (29’ y 38’). Más tarde, los goles de Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50’), Hamza Igamane (Lille, 68’) y Azzedine Ounahi (Girona, 84’) cerraron la goleada y sellaron la clasificación.

Con este resultado Marruecos alcanzó los 18 puntos en el Grupo E, ocho más que Tanzania, que ocupa la segunda posición, cuando restan dos jornadas para finalizar la fase de grupos. En el camino hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Confederación Africana otorga el pase directo únicamente al primero de cada uno de los nueve grupos; la décima plaza continental corresponderá a uno de los segundos tras las rondas clasificatorias.

La selección marroquí suma ahora su tercer Mundial consecutivo y demuestra continuidad en el ciclo más reciente. Marruecos ha participado en seis ediciones de la Copa del Mundo —1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022— y conserva hitos históricos: fue la primera selección africana en superar la fase de grupos (México 1986) y en alcanzar las semifinales (Qatar 2022).

Las 17 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026