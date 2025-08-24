Universidad de Chile atraviesa días de conmoción tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente. En la noche del miércoles se registraron hechos de violencia que dejaron múltiples heridos y escenas difundidas a nivel internacional, lo que motivó una respuesta inmediata de la institución y de las autoridades consulares a favor de sus simpatizantes afectados.

La solicitud de Universidad de Chile para reprogramar el partido frente a Everton por la fecha 21 de la liga, originalmente fijado para este domingo en el Estadio Nacional, recibió la aprobación de la autoridad futbolística chilena. La ANFP acogió el pedido al considerar que la institución se encuentra “profundamente golpeada” por lo ocurrido en el encuentro suspendido de la Copa Sudamericana, y dispuso la postergación del compromiso sin fecha definida.

Así, el cotejo ante Everton se dejará para una fecha posterior, en medio de la competencia por la punta que mantienen Universidad de Chile y Coquimbo Unido. La reprogramación es temporal y será comunicada oportunamente por la ANFP y los clubes involucrados, mientras el club concentra sus esfuerzos en la recuperación de los afectados y en el esclarecimiento de los hechos.