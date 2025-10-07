Novak Djokovic superó en tres sets (6-3, 5-7 y 6-2) al español Jaume Munar y accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. A pesar del triunfo, el partido dejó un momento de inquietud por un incidente al cierre del segundo set que requirió la intervención del equipo médico.

Después de casi dos horas de juego, en un intercambio prolongado que culminó con un error no forzado y el punto ganador de Munar que definió la manga, Djokovic se desplomó sobre la pista y permaneció tendido durante algunos segundos hasta la llegada de los médicos . Aunque pudo levantarse y dirigirse por sus propios medios a la silla, el serbio mostró señales de fatiga: se quitó la camiseta y fue atendido por la doctora, quien le tomó la presión arterial. Tras recibir una pastilla y permanecer en observación unos minutos, Djokovic reanudó el encuentro y consiguió imponerse en el set decisivo.

El episodio encendió preocupaciones sobre el estado físico del tenista, especialmente en un torneo de alta exigencia como un Masters 1000. No obstante, su capacidad para sobreponerse a la dificultad le permitió seguir en competencia y, con esta victoria, sumar un nuevo registro a su trayectoria: amplió su colección de triunfos en instancias avanzadas de torneos de primer nivel.