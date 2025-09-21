GP de Azerbaiyán de la F1, EN VIVO: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto
El piloto argentino de Alpine largó 16.º y buscará puntuar por primera vez en la temporada
Vuelta 20 de 51: le dieron 10 segundos de penalización a Albon por el toque a Colapinto
Vuelta 18 de 51: Colapinto paró en boxes y Albon lo tocó
Tras cambiar los neumáticos medios por duros, el piloto argentino salió 18° y Alex Albon intentó pasarlo y lo tocó en la rueda trasera. Franco hizo un trompo yo perdió mucho tiempo por el error del hombre de Williams.
¡Una sanción que puede beneficiar a Franco Colapinto!
Fernando Alonso, que está 12° (por delante del argentino), ha sido penalizado con cinco segundos por iniciar antes en la salida.
Vuelta 5 de 51: Colapinto avanzó tres posiciones
Franco pasó a Bearman en la largada y aprovechó el abandono de Piastri para avanzar dos posiciones en la largada. Luego, cuando se relanzó la carrera superó a Stroll y se posicionó 13°, cerca de los puntos.
Vuelta 5 de 51: terminó el safety car y se relanzó el GP de Azerbaiyán
Vuelta 1 de 51: Oscar Piastri terminó contra el muro y hay safety car
El líder del Mundial tuvo una mala largada y, en el afán de recuperar posiciones con los neumáticos frios, no pudo entrar en la curva y cometió un grave error que lo deja afuera de la carrera.
¡Comenzó la carrera del GP de Azerbaiyán!
Con el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, largando desde la pole position, comenzó la acción en el circuito callejero de Bakú.
Luego de una clasificación accidentada, en la que seis pilotos terminaron contra el muro mientras recorrían el circuito callejero de Bakú, la carrera de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 promete ser emocionante. Seguí el minuto a minuto acá.
La carrera comenzó a las 08:00 y se puede ver en vivo a través de la señal de Fox Sports y de la plataforma de streaming Disney+ Premium.