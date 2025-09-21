GP de Azerbaiyán de la F1, EN VIVO: minuto a minuto de la carrera de Franco Colapinto

Tras cambiar los neumáticos medios por duros, el piloto argentino salió 18° y Alex Albon intentó pasarlo y lo tocó en la rueda trasera. Franco hizo un trompo yo perdió mucho tiempo por el error del hombre de Williams.

Fernando Alonso, que está 12° (por delante del argentino), ha sido penalizado con cinco segundos por iniciar antes en la salida.

Franco pasó a Bearman en la largada y aprovechó el abandono de Piastri para avanzar dos posiciones en la largada. Luego, cuando se relanzó la carrera superó a Stroll y se posicionó 13°, cerca de los puntos.

El líder del Mundial tuvo una mala largada y, en el afán de recuperar posiciones con los neumáticos frios, no pudo entrar en la curva y cometió un grave error que lo deja afuera de la carrera.

Con el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, largando desde la pole position, comenzó la acción en el circuito callejero de Bakú.

Luego de una clasificación accidentada, en la que seis pilotos terminaron contra el muro mientras recorrían el circuito callejero de Bakú, la carrera de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 promete ser emocionante. Seguí el minuto a minuto acá.

La carrera comenzó a las 08:00 y se puede ver en vivo a través de la señal de Fox Sports y de la plataforma de streaming Disney+ Premium.