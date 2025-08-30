Alejandro Garnacho puso la firma y es nuevo jugador del Chelsea

Chelsea confirmó este sábado la contratación del delantero argentino Alejandro Garnacho, que firmó un contrato por siete temporadas hasta 2032. El club londinense abonó cerca de 40 millones de libras al Manchester United y así suma al joven atacante de 21 años como compañero de Enzo Fernández.

La noticia llega después de que Garnacho quedara fuera de la última convocatoria de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias.

Nacido en Madrid pero nacionalizado argentino en su trayectoria futbolística, Garnacho dejó un paso intenso por Old Trafford. Tras un comienzo prometedor en el Manchester United, su participación se redujo luego de la final de la Europa League ante Tottenham en mayo, y en los últimos tiempos vivió episodios turbulentos dentro y fuera del club.

En su paso por el United disputó 144 partidos y anotó 26 goles, cifras que ahora buscará mejorar con la camiseta de Chelsea. Su llegada se suma a una serie de refuerzos importantes que el club inglés concretó en este mercado, con la intención de reforzar la delantera y recuperar protagonismo en las competiciones nacionales e internacionales.