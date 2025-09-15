Liverpool, actual campeón de la Premier League, sostiene un comienzo contundente de temporada y llega como único líder tras sumar puntaje ideal en sus cuatro presentaciones. La última victoria fue por 1-0 en Turf Moor frente a Burnley, con un gol agónico de penal convertido por Mohamed Salah que permitió al equipo de Arne Slot mantenerse por delante de sus inmediatos perseguidores: Arsenal, Tottenham y Bournemouth.

En ese duelo, el mediocampista argentino Alexis Mac Allister fue titular y encendió las alarmas al ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en el tobillo. La lesión se produjo al minuto 16, cuando Mac Allister fue a disputar una pelota dividida y recibió una dura entrada de Lesley Ugochukwu. El jugador de Burnley, que se arrojó al piso en la disputa, impactó con fuerza el tobillo del argentino; Mac Allister permaneció tendido unos instantes, pudo continuar en el primer tiempo pero no reapareció en la segunda mitad, ya que el cuerpo técnico decidió preservarlo ante la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión.

Ugochukwu recibió la primera amonestación por la infracción, pero siguió en el campo hasta el segundo tiempo, cuando a los 39 minutos fue amonestado por segunda vez y fue expulsado, dejando a Burnley con diez jugadores.

La salida de Mac Allister genera dudas sobre su disponibilidad para el próximo compromiso europeo: Liverpool visitará al Atlético de Madrid el miércoles en la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Desde el club aún no se informó el alcance exacto de la molestia en el tobillo ni si se realizarán estudios complementarios; la decisión de no arriesgar al mediocampista en el complemento sugiere prudencia del cuerpo técnico en lo que respecta a su recuperación. En lo deportivo, Liverpool mantuvo la efectividad que lo caracteriza en el arranque de la temporada, pero la posible baja de Mac Allister introduce una variable en el mediocampo que Slot deberá evaluar en los próximos días, tanto para el duelo europeo como para la continuidad del calendario liguero.