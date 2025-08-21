Alpine contrató a un nuevo ingeniero para ayudar a Franco Colapinto

Alpine confirmó la incorporación de Oliver Bray como nuevo Lead Mechanical Design Engineer (Ingeniero Líder de Diseño Mecánico), un movimiento importante en el intento del equipo de Franco Colapinto para potenciar el rendimiento en la Fórmula 1. El británico, con amplia trayectoria en la máxima categoría, tendrá la misión de trabajar en el desarrollo del monoplaza A525 y mejorar la comodidad de los pilotos.

Bray llega a Enstone luego de más de ocho años en McLaren Automotive Ltd, donde ocupó roles como Líder Senior de Ingeniería de Diseño e Ingeniero Principal de Diseño, además de haber colaborado estrechamente en proyectos que influyeron en la actualidad competitiva de pilotos como Lando Norris y Oscar Piastri, hoy protagonistas en la lucha por el campeonato.

Este movimiento tiene que ver con la reestructuración que está viviendo Alpine desde la llegada de Flavio Briatore en 2024 donde tiene un claro objetivo a corto plazo: formar una escudería competitiva para la temporada 2026.

Qué dijo Oliver Bray tras su llegada a Alpine

“Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, publicó Bray en su cuenta de LinkedIn.

El ingeniero ya trabaja con el equipo y buscará aportar su conocimiento para mejorar el presente de Pierre Gasly y Franco Colapinto, en un momento clave para la escudería de cara a la segunda parte de la temporada.

La trayectoria de Oliver Bray

Según detalla en su perfil de LinkedIn, el nuevo ingeniero de Alpine pasó por los siguientes cargos: