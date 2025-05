Ángel Di María confirmó que dejará el Benfica y se perdería el Mundial de Clubes

Ángel Di María anunció que no continuará en Benfica una vez finalizada la temporada 2024/25. Lo hizo a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, luego del empate 1-1 frente al Braga que le quitó al conjunto lisboa la chance de pelear el título, consagrando campeón al Sporting. De esta manera, el “Fideo” confirmó que vivió su último partido de campeonato con la camiseta encarnada.

Benfica empató este sábado 1 a 1 ante el Braga y su rival por el título lo aprovechó. El Sporting conquistó su 21º título de campeón de la liga portuguesa al derrotar en casa al Vitoria Guimaraes por 2 a 0. Por todo ello, las palabras de Di María resonaron en las redes.

"No fue el resultado final que queríamos en el campeonato. Trabajamos mucho para poder lograr el objetivo. Duele mucho terminar de esta manera después de un año tan largo. Fue mi último partido de campeonato con esta camiseta y estoy orgulloso de haber podido volver a vestirla", escribió.

Antes de cerrar definitivamente su etapa en el Benfica, el exjugador de la Selección Argentina buscará levantar un trofeo más: el próximo domingo 25 de mayo disputará la final de la Taça de Portugal ante el Sporting, en un verdadero clásico que funcionará como revancha inmediata.

Una vez concluida la temporada, Benfica pondrá la mira en el Mundial de Clubes 2025, el inédito torneo de la FIFA que se disputará en Estados Unidos. El debut será el 16 de junio ante Boca. Sin embargo, todo indica que Di María no será parte del certamen. Si bien no hubo confirmación oficial, diversos reportes sostienen que el zurdo no formará parte de la lista que viajará a tierras norteamericanas. El mensaje de despedida y el tono emocional de sus palabras refuerzan esta idea.