En la previa del partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central, la institución decana se prepara para entregar una plaqueta distintiva a Ángel Di María. Este reconocimiento es por su destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde el jugador se consagró campeón del mundo, brindó una gran alegría a los argentinos. El encuentro se llevará a cabo este sábado en el Estadio Monumental José Fierro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Ignacio Golobisky, vicepresidente primero del “Decano”, expresó: "Tenemos previsto entregarle una distinción a Ángel Di María, quien nos dio una alegría inmensa a todos los argentinos en Qatar 2022. Va a ser recibido como corresponde en nuestro estadio, pero esto es fútbol y, a la hora de que empiece a rodar la pelota, queremos ganar sin importar quién esté enfrente". Esta cita resalta la importancia de la ocasión, aunque también la competitividad del encuentro.

Por otro lado, es interesante destacar que será el segundo partido como visitante de Di María desde su regreso al fútbol argentino. Hasta el momento, el jugador ha anotado dos goles en el torneo Clausura, ambos desde el punto del penal.