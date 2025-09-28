Arden las redes tras la derrota de Boca: insultos, memes y pedidos de renuncia a Riquelme

Después de algunas victorias que le habían devuelto cierta ilusión al hincha xeneize, el golpe de realidad llegó con la caída de este domingo en Florencio Varela. El equipo de Juan Román Riquelme volvió a mostrar su peor cara, y las redes sociales estallaron con insultos, memes y un grito unánime: "Riquelme, hacé algo bueno, renunciá".

El objetivo era modesto para la historia de Boca, pero enorme para su presente: clasificar a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. Sin embargo, el 1-2 frente a Defensa y Justicia encendió todas las alarmas y reavivó los fantasmas. El temor de sumar una tercera Libertadores consecutiva vista por TV ya es un pánico colectivo en Brandsen 805.

Con apenas un par de ráfagas de Osorio, Defensa le ganó con justicia a un Boca sin alma, sin respuestas físicas ni futbolísticas. El equipo no transmite nada y, en las redes sociales, el hincha explotó: los xeneizes llorando de bronca, los rivales festejando la desgracia ajena.

La lista de tendencias en X (antes Twitter) era un retrato del momento boquense:

Janson Marchesín Úbeda Riquelme Paredes Ander Herrera Giménez

Un verdadero valle de lágrimas digital, donde miles de usuarios descargaron su impotencia con críticas, ironías y reclamos directos hacia Riquelme, apuntado como el principal responsable del presente.

El diagnóstico desde la tribuna virtual es contundente: jugadores sin compromiso, preparación física deplorable, sin trabajo técnico visible. A eso se suma la situación de Miguel Ángel Russo, a quien algunos ya imaginan apartado del cargo por motivos de salud, aunque su continuidad aún es una incógnita.

Tampoco ayuda la gestión de Claudio Úbeda: este domingo, con el partido en llamas, eligió meter a Janson como carta salvadora. La decisión generó más bronca que esperanza.

Con dos años de mandato aún por delante, Riquelme está en el centro de todas las críticas. Y, por ahora, no se vislumbran caminos claros para salir del pozo.

A modo de síntesis, recopilamos algunas de las publicaciones más virales de X, que reflejan el clima que se vive entre los hinchas de Boca:

Pase y sufra si es de Boca. Ría si es del resto. Pero lo que es seguro es que el fuego en las redes no se apaga... y el vestuario tampoco.