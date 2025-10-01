Argentina buscará sellar su clasificación contra Australia

La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta esta noche a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se juega en Chile. El partido se juega en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, arranca a las 20 (hora argentina) y se podrá ver por Telefe y DSports. Los hinchas esperan una actuación más tranquila después del estreno complicado ante Cuba.

En el debut, el equipo dirigido por Javier Placente sufrió la expulsión temprana del defensor Santiago Fernández y jugó más de 80 minutos con un hombre menos; igual ganó 3-1, aunque el desgaste quedó a la vista. Por eso no se descarta que el entrenador haga algunas rotaciones para refrescar el mediocampo y la defensa frente a los oceánicos.

El panorama del grupo puede definirse esta noche: si Argentina le gana a Australia y Cuba no le gana a Italia, la Albiceleste se aseguraría la clasificación a la segunda fase. Los europeos llegan con un triunfo 1-0 sobre Australia y también pueden sellar su pase. Además de los dos primeros de cada grupo, avanzan a octavos los cuatro mejores terceros entre los seis grupos, por lo que aún hay varias vías de clasificación.

Formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino; Alejo Sarco.

Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré.