Argentina cerró la gira por EE. UU. goleando a Puerto Rico

La Selección Argentina no tuvo piedad y goleó 6-0 a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en un amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA. Con un rendimiento arrollador, el equipo de Lionel Scaloni dominó de principio a fin y sumó rodaje rumbo al Mundial 2026.

Los goles fueron obra de Alexis Mac Allister (2), Lautaro Martínez (2), Gonzalo Montiel y Steven Echevarria en contra, mientras que Lionel Messi brilló con dos asistencias y participación directa en cuatro de los tantos.

Pese a un intento inicial de Puerto Rico que casi sorprende al “Dibu” Martínez, la Albiceleste impuso rápidamente su jerarquía. A los 14’, Mac Allister abrió el marcador y poco después Montiel amplió tras una gran jugada del capitán. El volante del Liverpool selló su doblete antes del descanso, dejando el 3-0 parcial.

En el complemento, Scaloni aprovechó para dar minutos y hacer debutar a Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses. Un rebote en Echevarria marcó el cuarto gol, y Lautaro Martínez, asistido por Messi, completó la faena con dos tantos más para el 6-0 final.

Con esta victoria, Argentina reafirmó su poderío y cerró un amistoso que por momentos pareció un entrenamiento, demostrando solidez, variantes y una base consolidada de cara a los próximos compromisos internacionales.

Los goles