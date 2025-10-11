Argentina derrotó a Venezuela en el amistoso jugado en Miami

La Selección Argentina, que no contó con la presencia de Lionel Messi, consiguió un discreto triunfo por 1-0 ante Venezuela en un partido que se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami.

El autor del único gol del encuentro fue el mediocampista Giovani Lo Celso, quien definió muy bien a la media hora del primer tiempo tras ser asistido por el delantero Lautaro Martínez luego de una muy buena jugada colectiva.

Salvo alguna llegada clara de La “Vinotinto”, que viene de sufrir una traumática derrota por 6-3 ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, que le impidió disputar el Repechaje para el Mundial 2026, el encuentro fue un monólogo de la Selección argentina.

Sin embargo, y pese a la enorme cantidad de situaciones que generaron los dirigidos por Lionel Scaloni, el arquero venezolano José Contreras fue una verdadera muralla y salvó a los suyos en muchísimas ocasiones para evitar lo que pudo haber sido una goleada.

Scaloni aprovechó este encuentro para darle minutos a algunos jugadores que no suelen sumar muchos minutos y que se están afianzando en la Selección, como el defensor Leonardo Balerdi y el mediocampista ofensivo Nico Paz.

Aunque faltó eficacia en los últimos metros, la Selección argentina demostró un muy buen nivel durante casi todo el partido y anuló completamente a su oponente, que solo se pudo ilusionar con algún contraataque aislado.

Lionel Messi, la gran figura y capitán de la “Albiceleste”, no jugó ya que fue liberado para disputar el partido de este sábado en el que el Inter Miami de Estados Unidos se enfrentará con el Atlanta United en la Major League Soccer (MLS).

La próxima presentación de la Selección argentina será este martes en Fort Lauderlade, Florida, ante Puerto Rico.

Síntesis del partido

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Gol en el primer tiempo: 31m. Giovani Lo Celso (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Nicolás González por Nicolás Tagliafico (A), 12m. Kevin Kelsy por Alejandro Marqués y Matías Lacava por Kervin Andrade (V), 17m. Giuliano Simeone por Leandro Paredes (A), 32m. Rodrigo De Paul por Julián Álvarez, Leonardo Balerdi por Nahuel Molina y Alexis Mac Allister por Enzo Fernández (A), Carlos Faya por Juanpi Añor y Ronald Hernández por Jon Aramburu (V), 38m. Wikelman Carmona por Telasco Segovia (V). /Noticias Argentinas