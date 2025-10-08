La Selección argentina venció con autoridad a Nigeria (4-0) por los octavos de final del Mundial Sub-20 y alcanzó los cuartos del torneo por primera vez desde 2011. Los goles para el equipo de Diego Placente los convirtieron Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti.

La Albiceleste logró derrotar al mismo rival que la eliminó en la edición de 2023. El conjunto africano había terminado fuera de los dos primeros puestos de su zona, pero clasificó como uno de los cuatro mejores terceros de la fase inicial.

Argentina goleó 4-0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final: México será el rival
Alejo Sarco sigue intratable en la red y ya es el goleador del #MundialSub20 con cuatro gritos en igual cantidad de partidos. (foto: X de TyC Sports)

En la próxima instancia, Argentina se medirá con México este sábado desde las 20 por los cuartos de final. El Tri viene de eliminar al anfitrión, Chile, con una goleada por 4-1.

Los goles

Alejo Sarco puso el 1 a 0 apenas iniciado el encuentro
Golazo de tiro libre de Maher Carrizo
Maher Carrizo puso el 3 a 0 ante Nigeria
Mateo Silvetti sentenció el encuentro marcando el 4 a 0