Argentina venció 4-1 a Australia este miércoles por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile y logró el pase a los octavos de final a falta de una jornada para el cierre de la fase.

El equipo dirigido por Diego Placente buscará, contra Italia, asegurarse el primer primer puesto de la zona. De esta manera, quedará mejor ubicado en el cuadro final rumbo al partido por el título.

Los goles en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso los anotaron Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino. Para los australianos marcó Daniel Bennie, cuando el encuentro estaba 2-0 en favor de la Albiceleste. / TN