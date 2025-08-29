Argentina le ganó un partidazo a Puerto Rico en suplementario y avanzó a semifinales

En un enorme juego, Argentina se quedó con el pase a semifinales después de vencer a Puerto Rico por 82-77 en suplementario. Los de Prigioni dieron una enorme muestra de carácter para clasificarse entre los cuatro mejores de la Americup.

Los mejores de Argentina fueron José Vildoza con 18 puntos, Gonzalo Corbalán con 14, Nico Brussino con 11 y 10 rebotes, y Juan Fernández, con 12 y 8 tapas. En los boricuas lo mejor fueron los 23 puntos de José Alvarado y los 17 más 10 rebotes de Ismael Romero.

Argentina comenzó el juego dispuesto a lucharlo desde el roce físico con una defensa zonal donde logró clausurar el rebote defensivo. A partir de allí corrió y encontró goleo colectivo con ofensivas ordenadas, con 3/5 en triples, para sacar ventajas de 18-11 en el final del primer cuarto.

El ingreso clave de un Alfonso Plummer implacable de tres puntos con 3 triples seguidos le permitió a los boricuas crecer en el arranque del segundo parcial con un 13-3. Argentina estaba firme en la defensa, pero perdió fluidez en la ofensiva y con baja efectividad en la pintura (2/10). Pero los de Prigioni no bajaron su intensidad y se sostuvieron en juego desde la defensa y corriendo para llegar al entretiempo arriba por 36-35 ante un equipo de González que se sostuvo gracias a 4 triples de Alvarado.

El base NBA de Puerto Rico siguió lastimando en el arranque del tercero y aprovechando las desatenciones defensivas de Argentina desde su jerarquía, con un 11-3 que los puso al frente. Desde allí la albiceleste estuvo más estática en ofensiva y dependió del tiro de Vildoza, mientras que del otro lado los boricuas crecieron en su confianza en el tiro (4/7 en el parcial), y alimentaron en la pintura a un Romero imparable con su potencia física. Así, los caribeños cerraron al frente por 59-51.

La defensa zonal volvió a darle grandes soluciones a Argentina, que poco a poco limó diferencias y se puso a una posesión de distancia a falta de 5 minutos. Sin embargo, cuando estaban todas las condiciones para dar el paso en el marcador, algunos errores de conducción le dieron un 4-0 a Puerto Rico que les devolvió la ventaja. Desde la defensa la albiceleste se sostuvo con un Juan Fernández que clausuró la pintura con las ayudas y 4 tapas (8 en total), hasta que dos libres de Corbalán le dieron la igualdad en 70 a falta de 21 segundos después de 5 ofensivas que terminaron en intentos de tres puntos fallados. Allí Alvarado falló el último intento y todo se fue al tiempo extra.

Juani Marcos se puso el equipo al hombro en el arranque del suplementario y con buenas penetraciones le dio ventajas mínimas, aunque Puerto Rico lastimó con Alvarado hasta que salió por lesión. Allí, los de Prigioni lastimaron con las caídas de Fernández en la pintura, que siguió realizando un enorme trabajo defensivo para cerrar un enorme triunfo y clasificarse a semifinales.