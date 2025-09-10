Argentina perderá el número 1 del ranking FIFA: quién será el nuevo líder

La derrota en Ecuador fue más que dolorosa para la Argentina. No solo por cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un paso en falso, sino también porque dentro de una semana perderá el número 1 del ranking FIFA, ese que dominó desde abril de 2023. España, su rival en la hipotética Finalissima de marzo próximo, será el nuevo líder logrando el hito de hacerlo tanto en masculino como femenino en simultáneo. Francia, otra vez, quedará segundo.

España, que en esta fecha FIFA ganó por goleada sus partidos de Eliminatorias UEFA contra Bulgaria (3-0) y Turquía (6-0), se ratifica como la Selección que más amenaza a la Scaloneta. De hecho, deberían enfrentarse como campeones de la Eurocopa y la Copa América en marzo próximo, si es que la 'Furia' no necesita del repechaje para clasificar al Mundial 2026.

Francia, de su lado, superó a Islandia (2-1 como local) y Ucrania (2-0, como visitante), pero no le alcanzó para sobrepasar también al conjunto español. Los galos quedarán segundos, igual que en Qatar 2022.

Ojo, hay una estadística que marca que el equipo que llega como "1" al Mundial nunca pudo ser campeón. El ranking se implementó en 1992, por lo que desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022, quien ocupa el primer puesto fue eliminado. En cuatro ocasiones le tocó a Brasil.

¿Cómo se calcula la clasificación? Se determina utilizando el Modelo Elo. Este método suma o resta puntos por partidos al total de puntos existente de un equipo. Los puntos que se suman o restan vienen determinados en parte por: nivel relativo de la Selección; importancia del partido; resultado del partido; y resultado esperado del partido.

Como Ecuador estaba en el puesto 23, a la Albiceleste le repercutirá tanto hasta caer al tercer lugar, al menos hasta octubre, cuando se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico, en Miami y Chicago. Después le quedarán otros dos amistosos en noviembre (en Angola e India, rivales a confirmar) y más tarde en marzo vendría la Finalissima. /Clarín