Caída en Guayaquil
Argentina perdió con Ecuador en el cierre de las Eliminatorias
La Scaloneta fue derrotada por 1 a 0 por el equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Valencia, de penal, anotó el único gol del encuentro. Otamendi se fue expulsado.
Copa del Mundo - Clasificación CONMEBOL
Finalizado - 90'
Ecuador
1
-
0
Argentina
La Selección Argentina de fútbol perdió 1 a 0 frente a Ecuador en el duelo disputado en el estadio Monumental de Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El gol de Ecuador
La expulsión de Otamendi
El reclamo de Scaloni
Formaciones Ecuador vs Argentina
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.