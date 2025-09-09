La Selección Argentina de fútbol perdió 1 a 0 frente a Ecuador en el duelo disputado en el estadio Monumental de Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El gol de Ecuador

La expulsión de Otamendi

El reclamo de Scaloni

Formaciones Ecuador vs Argentina

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.