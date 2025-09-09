La Scaloneta
Argentina pierde 1 a 0 con Ecuador en Guayaquil: fue expulsado Otamendi
Se trata del último partido del Seleccionado en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin Messi y con algunas variantes respecto del partido anterior en donde goleó a Venezuela en el Monumental.
Copa del Mundo - Clasificación CONMEBOL
Descanso - 45'
Ecuador
1
-
0
Argentina
La Selección Argentina de fútbol se enfrenta a Ecuador en el estadio Monumental de Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Formaciones Ecuador vs Argentina
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.