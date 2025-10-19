Argentina se enfrenta a Marruecos en busca de un nuevo título mundial

La Selección Argentina Sub 20 jugará la final del Mundial de la FIFA este domingo ante Marruecos, desde las 20:00, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

El conjunto dirigido por Diego Placente buscará sumar un nuevo título a su vitrina y reafirmar el liderazgo del proyecto juvenil nacional.

Argentina es la selección más ganadora en la categoría, con seis trofeos, y solo perdió una de las siete finales disputadas.

Cómo llegan Argentina y Marruecos a la final del Mundial Sub 20

En la fase de grupos, el equipo albiceleste se impuso con puntaje perfecto al derrotar a Cuba (3-1), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0).

Ya en octavos de final, exhibió su mejor versión frente a Nigeria con un contundente 4-0. Luego, superó a México por 2-0 en un partido de gran control táctico. En la semifinal frente a Colombia, la paridad se rompió recién a los 72 minutos con un gol decisivo de Mateo Silvetti, una de las revelaciones del torneo.

Con ese gol, el equipo de Placente ratificó su equilibrio entre talento, disciplina y una idea de juego colectiva que combina intensidad, solidez y creatividad. Argentina llega a la final con confianza, regularidad y el objetivo claro de reconquistar el mundo juvenil.

Del otro lado, Marruecos sorprendió con una campaña tan sólida como audaz. En la primera fase, lideró el Grupo C con triunfos de peso ante España (2-0) y Brasil (2-1), cayendo apenas frente a México (0-1).

En octavos eliminó a Corea del Sur y en cuartos superó a Estados Unidos por 3-1. La semifinal frente a Francia fue una batalla: igualaron 1-1 tras la prórroga y el conjunto africano se impuso 5-4 en los penales, con una escena inolvidable: su tercer arquero ingresó especialmente para atajar el penal decisivo.

De esa forma, el conjunto africano selló una clasificación histórica a su primera final Sub 20, demostrando que su presencia entre los mejores no es casualidad, sino el fruto de un fútbol ordenado, valiente y con carácter.

Selección argentina Sub 20 vs. Marruecos, por la final del Mundial de la FIFA: hora, TV y árbitro