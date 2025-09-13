Argentina selló su pase al Final 8 de la Copa Davis tras imponerse de visita en Groningen por 3-0 frente a Países Bajos. El cierre llegó con el triunfo en dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni sobre Botic van de Zandschulp y Sander Arends por 6-3 y 7-5, que dejó la serie definida y le aseguró al equipo nacional un lugar entre los ocho mejores. El cuarto punto en la confrontación lo disputaron Jesper de Jong y Francisco Comesaña ya con la definición consumada.

Tras un viernes con triunfos individuales de Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo sobre Jesper de Jong y van de Zandschulp, respectivamente, el seleccionado dirigido por Javier Frana cerró la serie con autoridad en el estadio Martiniplaza, a 180 kilómetros de Ámsterdam. El conjunto argentino volverá a los cuartos de la Copa Davis luego de la participación del año pasado, cuando cayó ante Italia en Málaga.

El sorteo de emparejamientos para el Final 8 se realizará el miércoles 17 en Bolonia, sede donde se jugarán los cuartos del 18 al 23 de noviembre. Argentina consiguió la clasificación por segundo año consecutivo tras vencer como visitante al subcampeón vigente, en una actuación que reafirma la continuidad del equipo en las instancias finales del torneo.