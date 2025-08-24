Argentina cayó ante República Dominicana en su segunda presentación por la AmeriCup, en un encuentro del grupo C disputado en Nicaragua que se definió en suplementario por 84-83 (75-75 en tiempo reglamentario). El partido, parejo y cargado de tensión, terminó además con un altercado entre ambas delegaciones: se produjo un tumulto con intercambio de golpes y varios jugadores en el piso, hecho que probablemente derive en sanciones por parte de las autoridades del torneo.

Al finalizar el partido, el entrenador Pablo Prigioni valoró la actuación del equipo: “Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo”. Señaló que el seleccionado cumplió gran parte de lo planificado y que mejoró en la segunda mitad, aunque reconoció la superioridad rival en el rebote, un aspecto que había sido advertido previamente. Prigioni, sin embargo, expresó su descontento por decisiones arbitrales que, a su juicio, condicionaron el desenlace: cuestionó la cantidad de tiros libres obtenidos por su equipo —“a veces es frustrante cuando ves que tirás cuatro tiros libres (metió tres) en todo el partido”— y describió situaciones puntuales que consideró discutibles, como una falta sobre Vildoza que, según él, merecía sanción antideportiva.

“Hay un campo atrás tremendamente dudoso, situaciones que definen el juego y lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante”, afirmó, reclamando mayor rigor para estar “a la altura del nivel de los dos equipos”. Argentina volverá a la competencia mañana, lunes, a las 18.40, cuando enfrente a Colombia en búsqueda de recuperarse tras la ajustada derrota.