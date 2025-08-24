Racing mostró nuevamente su peor versión y naufragó: la Academia cayó 4-1 ante Argentinos y continúa en el fondo de su zona del Clausura. A los 26 minutos Conechny anticipó a Rodríguez para abrir el marcador y, dos minutos después, tras una falla de Arias, Lescano igualó.

En el complemento, Argentinos inclinó la balanza con un gol brillante en el que Lescano la pinchó dentro del área y dejó a López Muñoz para el 2-1; más tarde, una salida errónea de Di Césare facilitó el tercero de Giménez. Con el partido completamente abierto, Oroz aprovechó los espacios y sentenció el 4-1, que profundiza la crisis local de Racing.