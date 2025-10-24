Argentinos Juniors es finalista de la Copa Argentina

Argentinos Juniors pasó este jueves a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia luego de vencer por 2-1 en el Gigante de Arroyito a Belgrano. Ahora, irá por el título frente a River o Independiente Rivadavia, que se medirán este viernes.

El Pirata golpeó primero con gol de Lucas Zelarayán, pero el Bicho continuó con su plan sobre los hombros de un inspirado Hernán López Muñoz, quien emparejó ya en el complemento. Con los de Nicolás Diez dominando el trámite, Yael Falcón Pérez cobró penal por un agarrón de Gerónimo Herrera sobre Alan Lescano -que se encargó de exagerarlo- y no perdonó Tomás Molina.

Los goles de Argentinos fueron anotados por Hernán López Muñoz (13′ ST) y Tomás Molina (36′ ST, penal), mientras que Lucas Zelarayán marcó para Belgrano (35′ PT).

Las estadísticas del partido indican que Belgrano tuvo una posesión del 52% frente al 48% de Argentinos. En cuanto a los tiros al arco, Belgrano realizó 2, mientras que Argentinos tuvo 15.

El partido comenzó con Belgrano liderando 1-0 al finalizar el primer tiempo, pero Argentinos logró revertir la situación en la segunda mitad.

El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito en Rosario, donde Belgrano actuó como local.

Cuándo se disputará la definición de la Copa Argentina

Aún no está confirmada la fecha ni el escenario de la final, aunque teniendo en cuenta los desenlaces anteriores puede inferirse que rondará la segunda semana de diciembre.