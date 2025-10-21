En apenas 13 minutos, el conjunto londinense liquidó el partido: le marcó cuatro goles al Atlético de Madrid de Diego Simeone, mantuvo su puntaje ideal en la Champions League y reafirmó su condición de líder absoluto de la Premier League.

El brasileño Gabriel Magalhães abrió el marcador, su compatriota Gabriel Martinelli amplió la ventaja y el sueco Viktor Gyökeres selló la goleada con un doblete para el equipo dirigido por Mikel Arteta.

Dominio del Arsenal en la primera mitad

El Arsenal impuso condiciones desde el inicio, con posesión, ritmo y profundidad, aunque no logró reflejar su superioridad en el marcador durante la primera etapa. A los 4 minutos, Eze probó desde afuera del área: la pelota se desvió en un taco de Hancko, se elevó y terminó rebotando en el travesaño del arco defendido por Oblak. En el rebote, Rice intentó definir, pero su remate salió alto.

A los 14, otra vez Eze llevó peligro: atrajo marcas y asistió a Lewis-Potter, cuyo zurdazo cruzado se fue apenas desviado. Poco después, el propio Eze metió un pase milimétrico a espaldas de la defensa española. Saka picó en soledad y definió ante Oblak, pero el arquero esloveno achicó a tiempo y desvió el balón con el hombro izquierdo.

Atlético también tuvo su oportunidad. A los 24 minutos, Julián Álvarez casi aprovecha un error de Raya. El arquero quiso proteger la pelota cerca del córner, Giuliano Simeone se la robó y sacó rápido para la “Araña”, que remató de zurda: el balón se fue a centímetros del palo derecho.

Antes del descanso, Saka se sacó de encima a José María Giménez y asistió a Martinelli, que definió dentro del área. Sin embargo, el brasileño estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado.

La ráfaga letal del Arsenal

El complemento comenzó con otra chance clara para el “Aleti”: a los 48, Julián Álvarez probó de media distancia y su disparo se estrelló en el travesaño. Fue el último aviso antes de la tormenta londinense.

A los 57 minutos, Gabriel Magalhães abrió la cuenta con un potente cabezazo en el primer palo, tras un centro preciso de Rice desde la izquierda. Minutos después, Giuliano Simeone tuvo el empate, pero Lewis-Potter lo bloqueó con una intervención oportuna.

El joven lateral inglés fue clave en la jugada del segundo gol: arrancó desde la mitad de la cancha, se metió en velocidad y habilitó a Martinelli, quien definió cruzado al segundo palo para el 2-0.

La goleada tomó forma poco después. Martinelli desbordó por la izquierda, lanzó un centro atrás que Eze no logró conectar, y el rebote cayó en los pies de Viktor Gyökeres. El sueco giró y remató: la pelota se desvió en Dávid Hancko y se metió junto al palo derecho.

A los 70, llegó el cuarto. Rice ejecutó un córner al segundo palo, Martinelli cabeceó y Gyökeres, en el área chica, empujó el balón con la cadera para el 4-0 definitivo.

Desde entonces, Atlético buscó el descuento más por orgullo que con claridad, mientras el Arsenal bajó el ritmo, controló el juego y selló un triunfo categórico que lo mantiene con puntaje perfecto en lo más alto de la Champions League. /ESPN