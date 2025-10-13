Así se jugarán los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso

Gimnasia y Esgrima de Mendoza aseguró su regreso a la Primera División para la temporada 2026, mientras que quedaron definidos los ocho equipos que se disputarán el segundo ascenso en el Reducido de la Primera Nacional. Tras la disputa de los octavos de final, avanzaron Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de Buenos Aires, Tristán Suárez, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón; a estos se sumará Deportivo Madryn, que perdió la final por el primer ascenso.

La conformación de los emparejamientos para los cuartos de final se realizó mediante una Tabla General de Posiciones que unificó ambas zonas. En ese ordenamiento se priorizó la ubicación en la tabla de la respectiva zona durante la fase regular, seguida por puntos, diferencia de goles, goles a favor y, en última instancia, sorteo.

El perdedor de la final fue considerado como 1° en la general, por lo que los cruces quedaron fijados 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. La segunda fase se jugará a doble encuentro y la localía en el segundo partido corresponderá al equipo mejor ubicado en la Tabla General. Si, concluida la serie, los clubes igualan en puntos y goles, avanzará el conjunto mejor posicionado en dicha clasificación, sin instancia de penales ni alargue.

De esta manera quedaron diagramados los cruces