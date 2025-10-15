Asia y África definieron sus cupos y suman cuatro nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026

Seis nuevas selecciones aseguraron su pasaje al Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Catar, Inglaterra y Arabia Saudí confirmaron su presencia tras las últimas jornadas de las eliminatorias continentales. Los triunfos y empates decisivos de esta fecha cerraron los boletos directos y dejaron a otras selecciones luchando por el repechaje.

Sudáfrica selló su regreso a la cita mundialista con una goleada 3-0 sobre Ruanda en Nelspruit; además, la derrota de Benín ante Nigeria facilitó la clasificación de los Bafana Bafana después de 16 años sin lograrlo por la vía de la eliminatoria. Senegal y Costa de Marfil también confirmaron su lugar: Senegal goleó 4-0 a Mauritania y defenderá el primer puesto del grupo, mientras que Costa de Marfil venció 3-0 a Kenia y volverá al Mundial 12 años después.

Con estas confirmaciones, ya son nueve las selecciones africanas clasificadas: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil; Nigeria, Camerún y Burkina Faso aún disputarán playoffs

Desde Asia, Qatar aseguró su plaza tras vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y quedarse con la primera posición de su zona. Arabia Saudí, por su parte, empató 0-0 con Irak y aseguró su séptima participación mundialista, la tercera de forma consecutiva. En Europa, Inglaterra fue la primera en certificar su boleto al golear 5-0 a Letonia, con un registro perfecto en puntos y sin goles en contrA.

Clasificados Mundial 2026