Seis nuevas selecciones aseguraron su pasaje al Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Catar, Inglaterra y Arabia Saudí confirmaron su presencia tras las últimas jornadas de las eliminatorias continentales. Los triunfos y empates decisivos de esta fecha cerraron los boletos directos y dejaron a otras selecciones luchando por el repechaje. 

Sudáfrica selló su regreso a la cita mundialista con una goleada 3-0 sobre Ruanda en Nelspruit; además, la derrota de Benín ante Nigeria facilitó la clasificación de los Bafana Bafana después de 16 años sin lograrlo por la vía de la eliminatoria. Senegal y Costa de Marfil también confirmaron su lugar: Senegal goleó 4-0 a Mauritania y defenderá el primer puesto del grupo, mientras que Costa de Marfil venció 3-0 a Kenia y volverá al Mundial 12 años después. 

Asia y África definieron sus cupos y suman cuatro nuevas selecciones clasificadas al Mundial 2026

Con estas confirmaciones, ya son nueve las selecciones africanas clasificadas: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil; Nigeria, Camerún y Burkina Faso aún disputarán playoffs

Desde Asia, Qatar aseguró su plaza tras vencer 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y quedarse con la primera posición de su zona. Arabia Saudí, por su parte, empató 0-0 con Irak y aseguró su séptima participación mundialista, la tercera de forma consecutiva. En Europa, Inglaterra fue la primera en certificar su boleto al golear 5-0 a Letonia, con un registro perfecto en puntos y sin goles en contrA.

Clasificados Mundial 2026

  1. Canadá - Anfitrión
  2. México - Anfitrión
  3. Estados Unidos - Anfitrión
  4. Argentina
  5. Japón
  6. Nueva Zelanda
  7. Irán
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Brasil
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Paraguay
  16. Colombia
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica
  24. Qatar
  25. Inglaterra
  26. Arabia Saudita
  27. Costa de Marfil
  28. Senegal