Atento Colapinto: Flavio Briatore reveló contra quién compite por un lugar en Alpine para 2026

La incertidumbre en Alpine para definir al piloto que se quedará con el segundo asiento de la escudería francesa en 2026 es muy grande. Aunque Franco Colapinto se perfila como el máximo favorito, en las últimas horas Flavio Briatore lanzó una fuerte declaración y revolucionó a los fanáticos.

“Es entre Franco y Paul Aron”, dijo Briatore a The Race en una entrevista exclusiva. “Paul es un tipo muy agradable y también un piloto muy rápido. Y necesito entender qué es lo mejor para el equipo, ¿sabes?”, agregó.

De esta manera, el empresario italiano descartó prácticamente al resto de candidatos y la pelea será entre Colapinto y Aron. “Quiero decir, no tengo ningún interés con nadie. Antes la gente me volvía loco porque yo dirigía al 50% de los pilotos (en la parrilla). Ahora no dirijo a nadie. No me importa. No tengo ningún interés. Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso”.

Además, puso una fecha límite para dar su veredicto final: “Necesito ver una o dos carreras más, pero, sinceramente, hoy no sé”. Según estas palabras, la decisión podría quedar definida en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

Al mismo tiempo, Briatore explicó los motivos por los que descartó buscar a un piloto por fuera de la estructura de Alpine: “No veo ninguna otra posibilidad. Vemos otros, pero no lo sentimos (nada especial), porque los buenos hacen ‘boom’”.

Por otro lado, el empresario italiano valoró la llegada de Colapinto a la escudería y destacó su presente tras un inicio complicado. “La llegada de Franco... estos jóvenes pilotos llegan al equipo con mucha presión. Antonelli, Colapinto, Jack Doohan y esto y aquello. Es muy difícil gestionar el coche, muy difícil hablar con los ingenieros. Es un gran equipo. Mil personas, una gran responsabilidad, y tal vez algunos pilotos llegaron a la F1 demasiado pronto. Después de seis, siete u ocho carreras, Antonelli fue mejor, y después Bortoleto fue mejor. Luego, Franco es mejor. Necesitamos considerar lo que podemos tener”, afirmó.

