Este viernes, Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos de la Selección argentina en la Fecha FIFA de octubre ante Puerto Rico y Venezuela. Sin embargo, en las últimas horas, un futbolista fue desafectado de manera inesperada.

A través de un posteo en sus redes sociales oficiales, la Albiceleste informó que Thiago Almada será baja y no podrá estar con el plantel. "El futbolista del Atlético de Madrid, Thiago Almada, será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos", escribieron.

Atento Scaloni: la selección argentina sufrió una baja de último momento

El volante sufrió una lesión en sus últimos partidos con la Selección argentina y recién pudo recuperarse al 100%. Esta noticia fue muy positiva para el equipo colchonero.

En conferencia de prensa, el Cholo Simeone dio detalles de la recuperación de Almada y deslizó un pedido para que no fuera convocado. "Está entrenando bien. Se lesionó con la selección hace más de 20 días y se está recuperando bien. Ayer hizo una parte del entrenamiento, hoy hizo otra parte y consideramos que todavía no está para competir. Lo seguiremos cuidando, que se recupere lo más rápido posible el tiempo que tenemos por delante y ya con Osasuna imagino que estará muy bien", dijo. /TN

La lista de convocados de la Selección argentina para los amistosos

La lista de convocados de la Selección argentina para los amistosos. (Foto: @Argentina).