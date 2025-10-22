Atlético: la comisión directiva ratificó la continuidad de Pusineri

En una jornada cargada de distintas versiones sobre la continuidad de Lucas Pusineri como DT de Atlético Tucumán, la claridad llegó durante la tarde tras una comunicación de la dirigencia al entrenador.

Con una llamado, desde la institución de 25 de Mayo y Chile ratificaron su continuidad como conductor del plantel.

El Decano viene atravesando momentos de tensión desde la semana pasada cuando los jugadores decidieron no concentrarse en la previa del partido ante San Lorenzo. La situación se profundizó luego de la derrota ante el Ciclón el lunes pasado en el José Fierro, donde los hinchas hicieron saber su malestar con los futbolistas.

Además, esa noche en el Monumental, el delantero Leandro Díaz contestó los reproches de los simpatizantes y hasta se quiso pelear con algunos. Por su parte, Guillermo Acosta también mostró su enfado con algun sector del periodismo.

El comunicado del plantel de Atlético