Atlético: los convocados por Lucas Pusineri para recibir a River

Con la intención de volver a sumar de a tres, Atlético Tucumán será anfitrión de River este sábado en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

El duelo entre el Decano y el Millonario se disputará en el estadio José Fierro a partir de las 21:15 horas con el arbitraje de Facundo Tello.

Los dirigidos por Lucas Pusineri llegan a este partido acumulando dos derrotas consecutivas en el torneo local, mientras que los conducidos por Marcelo Gallardo visitan Tucumán luego de sufrir un revés en el enfrentamiento de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras por 2 a 1 en el estadio Más Monumental.

Atlético: los convocados por Pusineri

Probables formaciones Atlético vs River

Atlético: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

La probable formación de River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Accesos al estadio José Fierro