Atlético de Madrid lanzó una advertencia sobre el futuro laboral de Ángel Correa

Tras la despedida de Ángel Correa ante el Betis y el mensaje en sus redes sociales, el Atlético de Madrid publicó un comunicado en el que recordó que el futbolista tiene contrato hasta 2026 y que “ningún club se ha puesto en contacto por el jugador”.

“Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026. Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino”, dice el comunicado del equipo Colchonero.

Y termina con: “Ángel Correa llegó al Atlético de Madrid en diciembre de 2014 y, desde entonces, ha disputado 465 partidos oficiales, convirtiéndose en el sexto jugador con más presencias en la historia del club. Además, en estos encuentros ha logrado 88 goles. Una brillante trayectoria que el club reconocerá como merece en su momento, cuando el jugador termine su contrato o si se diera la circunstancia de un traspaso a otro club”.

Qué dijo Ángel Correa en sus redes sociales

“Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón", escribió Correa en su cuenta de Instagram.

Luego, concluyó: “Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!“. De esta manera, el ex San Lorenzo cerró su ciclo como futbolista del conjunto colchonero y crece la expectativa para conocer su próximo club.

Dónde podría jugar Ángel Correa la próxima temporada

Los rumores actuales apuntan al Tigres de México, equipo con el que el delantero viene negociando desde hace varios meses. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad de ser tentado por River para jugar en el Mundial de Clubes, pero de momento no hubo oferta formal para comprarle el pase al Atlético de Madrid. Se espera que en los próximos días se oficialice su siguiente destino.