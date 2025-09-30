En su visita a Liniers, Atlético Tucumán cayó por 3 a 1 ante Vélez Sarsfield en el duelo disputado en el estadio José Amalfitani el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de fútbol.

La noche había comenzado bien para el Decano y a los 14 minutos el delantero Mateo Bajamich puso en ventaja a los tucumanos tras aprovechar un error de la última línea del equipo dueño de casa.

Sin embargo, el local dirigido por Guillermo Barros Schelotto, lo daría vuelta en una ráfaga. A los 36 y a los 39 de la primera mitad, Braian Romero puso adelante en el marcador al Fortín.

Ya sobre el epílogo del partido, a los 94, Diego Valdes que había ingresado en el segundo tiempo, puso el 3 a 1 definitivo en Liniers.

Con este resultado Vélez quedó como escolta de Riestra en el Grupo B, mientras que el Decano se encuentra en el séptimo lugar.

Atlético recibirá en la próxima fecha a Platense en el José Fierro. El partido ante El Calamar será el sábado 4 de octubre a las 19 horas.