Atlético Tucumán se despachó este sábado en el José Fierro con una goleada clave por 3-0 sobre Talleres por la sexta fecha del Torneo Clausura que le sirve para huirle a la zona baja de la tabla anual hundiendo allí a su víctima, que ahora acumula los mismos puntos que Aldosivi -hoy jugarían un desempate por la permanencia- pero con un partido más. Los tantos del Decano fueron obra de Leandro Díaz, Miguel Brizuela y Adrián Sánchez, mientras que en el tramo final fueron expulsados un jugador por bando vía VAR: primero Juan Camilo Portilla y luego Clever Ferreira. La T acumula cuatro juegos sin éxitos en el certamen y acrecienta su crisis.