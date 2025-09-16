Atlético informó cómo será el canje y la venta de entradas para el partido con River

El sábado 20 de septiembre, a las 21:10 hs, Atlético Tucumán recibirá a River Plate en un nuevo partido del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División. Desde la institución de 25 de Mayo y Chile detallaron toda la información sobre el canje y la venta de entradas.

Ingreso para Socios

No se venderán entradas populares para hinchas de Atlético. El ingreso será exclusivo para socios en las tribunas de calle Laprida y Chile (Luis Caro).

Así será el canje de Entradas Populares (Socios)

¿Cuándo? A partir del miércoles 17 de septiembre a las 10:00 hs, hasta el sábado 20 de septiembre a las 13:00 hs.

¿Cómo? A través de la web o la app oficial del club.

Importante: la cuota social de septiembre debe estar al día. El canje es la única forma de asegurar un lugar en estas tribunas.

Venta de Plateas Para Socios

¿Cuándo? Miércoles 17 de septiembre a partir de las 10:00 hs hasta el jueves 18 de septiembre a las 00:00 hs.

Valor: $50.000.

Aclaración: Al comprar una platea, el carnet quedará bloqueado para el acceso a la tribuna popular.

Venta de Remanentes (No Socios)

¿Cuándo? A partir del jueves 18 de septiembre (la venta es exclusiva si quedan remanentes).

Valor: $100.000.

¿Cómo? Venta exclusiva online a través de la app y la web oficial.

Paso a paso: se debe crear una cuenta en www.clubatleticotucuman.com.ar/nuevohincha y luego ingresar al sistema con el usuario y contraseña para realizar la compra.

Venta para Hinchas de River Plate

Venta presencial:

Viernes 19 de septiembre, de 9 a 18 hs, en la Liga Tucumana de Fútbol (Av. Sarmiento 365, Tucumán).

Sábado 20 de septiembre, de 9 a 13 hs, en el Estadio José Fierro (25 de Mayo 1351).

Valores: Tribuna preferencial Bolivia: $60.000. Platea (codo de Bolivia y 25 de Mayo): $100.000.