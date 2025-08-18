Torneo Clausura
Atlético la pasa mal en Junín: Sarmiento estira la ventaja y le gana 2 a 0
El Decano se presenta en el estadio Eva Perón ante el Verde en el marco de la fecha 5 del campeonato.
Atlético Tucumán se mide ante Sarmiento en Junín en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El Decano busca volver a la victoria en el campeonato.
El local se puso en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo por intermedio de Ardaiz.
Sobre el final de la primera parte nuevamente Ardaiz se hizo presente en la red y puso el 2 a 0 para los dirigidos por Facundo Sava.