Atlético Tucumán se mide ante Sarmiento en Junín en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El Decano busca volver a la victoria en el campeonato.

El local se puso en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo por intermedio de Ardaiz.

Sobre el final de la primera parte nuevamente Ardaiz se hizo presente en la red y puso el 2 a 0 para los dirigidos por Facundo Sava.