Más allá de presentarse con suplentes en Tucumán, River recibió este sábado un inoportuno cachetazo frente a Atlético, que con un 2-0 sin atenuantes le propinó su primera derrota en el Torneo Clausura. Tras una poco clara intervención del VAR para anularle un gol en el inicio, el Decano abrió la cuenta enseguida con gol de Clever Ferreira y, en el complemento, puso cifras definitivas con un penal de Leandro Díaz tras la infracción de Sebastián Boselli a Nicolás Laméndola. Ahora, los de Marcelo Gallardo se enfocan en la difícil revancha del miércoles ante Palmeiras, por la Copa Libertadores, donde estarán obligados a dar vuelta la serie para no despedirse.

Los goles