Atlético le ganó a Platense y se consolida en la pelea por los playoffs

Ramiro Ruiz Rodríguez, en su regreso a la titularidad por Mateo Bajamich, abrió el marcador con un impecable cabezazo a los 2 minutos del segundo tiempo. Cinco minutos después, Ignacio Galván —quien ingresó por el lesionado Brizuela— amplió la ventaja tras una contra letal.

El Decano había estado muy cerca de marcar el segundo a los 4 minutos del complemento y no aflojó el ritmo. El empuje fue total. “¡Es el momento de liquidarlo!”, arengó «Pusi» desde el banco, mientras el equipo de Kily González no encontraba respuestas.

Con un arranque demoledor en el segundo tiempo y el aliento constante de su gente, Atlético selló una victoria clave que lo mantiene firme en la lucha por ingresar al Reducido. La fiesta fue completa en el Monumental José Fierro.

Los goles del Decano