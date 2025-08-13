Atlético y Newell´s se midieron en el estadio Mundialista Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.

El Decano y la Lepra protagonizaron un encuentro cambiante y entretenido en donde finalmente los rosarinos se terminaron imponiendo por 3 a 2.

Para los tucumanos anotaron los goles Brizuela y Coronel, mientras que para los dirigidos por el Ogro Cristián Fabbiani lo hicieron Lollo, Maroni y González.

Los goles