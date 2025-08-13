Perdió 3 a 2 con Newell´s
Atlético no pudo sostener la ventaja y fue eliminado de la Copa Argentina
En un partido cambiante la Lepra se quedó con el triunfo y dejó afuera de la competencia al Decano que en un momento estuvo arriba en el marcador en el duelo disputado en Salta por los octavos de final.
Atlético y Newell´s se midieron en el estadio Mundialista Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.
El Decano y la Lepra protagonizaron un encuentro cambiante y entretenido en donde finalmente los rosarinos se terminaron imponiendo por 3 a 2.
Para los tucumanos anotaron los goles Brizuela y Coronel, mientras que para los dirigidos por el Ogro Cristián Fabbiani lo hicieron Lollo, Maroni y González.