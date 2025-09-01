En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Atlético Tucumán se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata en El Bosque, en un partido que se terminó jugando a media luz.

El local se quedó con los tres puntos con un gol contra de Damián Martínez a los 8 minutos del segundo tiempo.

El Decano jugó gran parte del duelo ante El Lobo con uno menos por la expulsión de Leandro Díaz a los 26 minutos de la etapa inicial.

En la etapa complementaria, a los 28 minutos se cortó el sistema de iluminación del Estadio Juan Carmelo Zerillo y Pablo Dóvalo interrumpió el juego en forma momentánea.

Luego del parate que duró un poco más de diez minutos, el juego se reanudó en El Bosque, pero a media luz. Y así se jugó hasta el final.

Formaciones de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.