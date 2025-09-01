Atlético perdió 1 a 0 en La Plata en un partido que terminó a media luz
El Decano cayó ante el Lobo en El Bosque. El juego se suspendió momentáneamente por un corte de energía eléctrica. Luego se reanudó, pero sin el sistema de iluminación funcionando en su plenitud.
En el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Atlético Tucumán se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata en El Bosque, en un partido que se terminó jugando a media luz.
El local se quedó con los tres puntos con un gol contra de Damián Martínez a los 8 minutos del segundo tiempo.
El Decano jugó gran parte del duelo ante El Lobo con uno menos por la expulsión de Leandro Díaz a los 26 minutos de la etapa inicial.
En la etapa complementaria, a los 28 minutos se cortó el sistema de iluminación del Estadio Juan Carmelo Zerillo y Pablo Dóvalo interrumpió el juego en forma momentánea.
Luego del parate que duró un poco más de diez minutos, el juego se reanudó en El Bosque, pero a media luz. Y así se jugó hasta el final.
Formaciones de Gimnasia vs Atlético Tucumán
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.