Atlético recibe esta tarde a Platense con el objetivo de volver al triunfo

Atlético Tucumán recibe esta tarde en el estadio Monumental José Fierro a Platense en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

El duelo entre el Decano y el Calamar (último campeón del fútbol argentino) se disputará a partir de las 19 horas y será televisado por TNT Sports.

Los dirigidos por Lucas Pusineri vienen de una derrota ante Vélez Sarsfield en Liniers por 3 a 1 y buscarán ante su público volver a sumar de a tres en el torneo.

Probables formación de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Los convocados