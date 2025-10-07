Atlético–San Lorenzo: ¿habrá hinchas visitantes en el Monumental José Fierro?

San Lorenzo quiere volver a la senda del triunfo este viernes ante San Martín de San Juan por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, aunque pensando en la siguiente jornada de competencia recibió una buena noticia ya que tomó fuerza la posibilidad de la presencia de hinchas visitantes contra Atlético Tucumán.

El estadio Monumental José Fierro en lo que va del torneo recibió a fanáticos de Rosario Central y River, por lo que en Boedo realizaron las averiguaciones debidas y toma fuerza la posibilidad de contar con 2.000 populares, fanáticos que serán ubicados en la Tribuna Reartez, emplazada en la calla Bolivia de San Miguel de Tucumán.

Justamente este torneo fueron los Gauchos de Boedo quienes fueron los primeros en contar con la presencia de su parcialidad fuera del estadio Pedro Bidegain, ya que contó con sus fanáticos en su visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

El encuentro todavía no tiene una fecha pautada y en lo que respecta a posibles precios, cada entrada general para los hinchas de Roasrio Central y River contó con un valor de $30.000, el mismo que aplicó el Calamar en el encuentro del pasado sábado 16 de agosto. /TyCSports