Atlético Tucumán y Newell’s se enfrentarán este miércoles a las 19:30 en el Estadio Padre Martearena de Salta, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina 2025. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de TyC Sports.

El vencedor de este emocionante duelo entre el Decano y la Lepra avanzará a la siguiente ronda, donde se medirá con Belgrano.

Ambos equipos atraviesan un momento similar en el Torneo Clausura, lo que añade un nivel extra de competitividad a este cruce. La meta es alcanzar los cuartos de final del certamen y continuar en la búsqueda de una clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Las probables formaciones de Atlético Tucumán y de Newell’s

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Hora: 19.30.

Estadio: Padre Martearena de Salta.

TV: TyC Sports.