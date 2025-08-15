El club Atlético Tucumán decidió no habilitar el ingreso de hinchas de Talleres de Córdoba para el partido del próximo sábado 23 de agosto, correspondiente a la fecha 6 del torneo Clausura. La medida se tomó tras evaluar la experiencia previa con Rosario Central, donde asistieron más de 2.000 hinchas visitantes al estadio José Fierro. El encuentro será exclusivo para socios del "Decano", priorizando la seguridad y el control del operativo.

Desde la comisión directiva ya habían expuesto que la decisión responde a los altos costos que implica garantizar el operativo para hinchas visitantes. "La idea era que cubrieran los gastos con alrededor de 2.000 entradas, pero finalmente se optó por restringir el acceso", señalaron. Sin embargo, no se descarta habilitar en el futuro el ingreso de simpatizantes en los partidos venideros como River Plate, bajo condiciones específicas.