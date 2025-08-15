El vicepresidente de Atlético Tucumán, Ignacio Golobisky, anunció que el partido frente a Talleres de Córdoba, previsto para el sábado 23, se jugará únicamente con hinchas locales. La decisión, explicó, responde a una evaluación caso por caso que realiza el club en el marco del plan de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el regreso gradual del público visitante.

“Desde el primer momento acompañamos la iniciativa de Chiqui Tapia de habilitar visitantes de manera progresiva”, señaló el dirigente. Recordó que el “Decano” ya permitió el ingreso de simpatizantes de Rosario Central en un partido anterior y que el saldo fue “positivo en términos generales”, aunque con “alguna situación puntual” que quedó registrada.

Golobisky remarcó que no se trata de una medida definitiva para todos los compromisos: “Vamos a analizar partido a partido. No habrá una política uniforme para todos los encuentros”.

En cuanto a la presencia de Atlético como visitante, el vicepresidente indicó que por ahora no está prevista: “Tenemos dos partidos fuera de casa, contra Gimnasia de La Plata y Newell’s, pero ninguno de esos clubes nos propuso recibir a nuestra hinchada”.

Con esta postura, la dirigencia busca equilibrar el respaldo al retorno de los visitantes con el resguardo de la seguridad en cada evento deportivo, evaluando las condiciones de manera particular antes de cada fecha.