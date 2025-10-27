Atlético Tucumán oficializó la salida de Lucas Pusineri

La semana comenzó con una fuerte novedad en Atlético Tucumán. Lo que se venía anticipando en los últimos días finalmente se concretó: Lucas Pusineri dejó de ser el director técnico del “Decano”. La decisión, que se venía gestando tras varios días de conversaciones, fue comunicada oficialmente por la institución de 25 de Mayo y Chile.

El comunicado del club informó que la desvinculación se produjo “de común acuerdo”, poniendo fin al segundo ciclo de Pusineri al frente del equipo, luego de una etapa marcada por la irregularidad y las tensiones internas.

Durante las últimas semanas, el clima en el vestuario se había vuelto cada vez más complejo, con conflictos económicos y deportivos que deterioraron la relación entre el cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia encabezada por Mario Leito. La derrota ante San Lorenzo y el creciente malestar del plantel terminaron por acelerar la salida del DT.

En esta etapa, Pusineri dirigió 28 partidos, con una efectividad cercana al 40%, sin poder consolidar una identidad futbolística estable.

Con su salida confirmada, Hugo Colace, actual entrenador de la división Reserva, asumirá de manera interina la conducción del plantel profesional, mientras la dirigencia analiza los pasos a seguir para definir al próximo técnico.