Atlético Tucumán ha logrado un hito importante en el ámbito del fútbol femenino al coronarse campeón de la Copa Federal en la Región Norte. Este emocionante partido se llevó a cabo en el predio Papel NOA de Jujuy, donde el equipo dirigido por Emiliano Herrera se impuso con un claro 4 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Con este resultado, las tucumanas aseguran su lugar entre los mejores equipos del país, un logro que sin duda destaca el crecimiento del deporte femenino en Argentina. La actuación del equipo fue notable, siendo la destacada Yaqueline Torossi quien brilló con un par de goles. Junto a ella, Nicole Isa y Gilda Diosquez también aportaron a la contundente victoria. El equipo jujeño, que solo logró marcar un gol en el partido, se vio superado en todo momento. El encuentro tuvo como árbitro principal a Aníbal Alfaro, quien estuvo acompañado por Fátima Rodríguez y Elías Coronel.

Con este triunfo, Atlético Tucumán se prepara para representar a la Región Norte en la próxima fase de la Copa Federal, que se disputará en la Capital Federal. En esta instancia, los ocho mejores equipos del interior se enfrentarán a los más destacados de la AFA, en un torneo que se posiciona como una gran vitrina para el fútbol femenino argentino. Sin dudas, un momento que promete emociones intensas para las jugadoras y sus seguidores.