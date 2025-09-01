Atlético Tucumán visita a Gimnasia en La Plata
El Lobo y el Decano se enfrentan por la séptima fecha del campeonato: los detalles.
Este Lunes, desde las 17 horas, Gimnasia de La Plata recibirá a Atlético Tucumán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos se encuentran en la pelea por clasificar a octavos de final, por lo que intentarán sumar puntos valiosos que los podrían acomodar en la Zona B.
Así llega Atlético Tucumán al partido vs. Gimnasia
El Decano, bajo la dirección técnica de Lucas Pusineri, se encuentra en la séptima posición del mismo grupo, con nueve unidades. El Decano llega con mejor promedio goleador (1.33) y con la moral alta tras golear 3-0 a Talleres de Córdoba en su último partido.
Últimos partidos del Decano
- Atlético Tucumán 3 - 0 Talleres de Córdoba | 23 de agosto de 2025 | Torneo Clausura
- Sarmiento 2 - 2 Atlético Tucumán | 18 de agosto de 2025 | Torneo Clausura
- Atlético Tucumán 2 - 3 Newell's | 13 de agosto de 2025 | Octavos de final, Copa Argentina
Así llega Gimnasia al partido
El Lobo, dirigido por Alejandro Orfila, llega a este encuentro ubicado en la novena posición del Grupo B con siete puntos, aunque a solo uno de meterse en zona de clasificación a los octavos. El equipo platense buscará mejorar su promedio de gol (apenas facturó cuatro veces en seis fechas) y recuperarse de la reciente derrota ante San Martín en San Juan.
Últimos partidos del Lobo
- San Martín (SJ) 1 - 0 Gimnasia | 23 de agosto de 2025 | Torneo Clausura
- Gimnasia 1 - 2 Lanús | 17 de agosto de 2025 | Torneo Clausura
- Godoy Cruz 1 - 2 Gimnasia | 7 de agosto de 2025 | Torneo Clausura
Últimos encuentros entre ellos
- Atlético Tucumán 0 - 1 Gimnasia | 23 de febrero de 2025 | Torneo Apertura
- Gimnasia 1 - 0 Atlético Tucumán | 24 de noviembre de 2024 | Liga Profesional Argentina
- Atlético Tucumán 1 - 2 Gimnasia | 22 de mayo de 2024 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina
- Atlético Tucumán 3 - 2 Gimnasia | 7 de abril de 2024 | Copa de la Liga
El partido se disputará este lunes 1 de septiembre a las 17:00hs en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y será transmitido por ESPN y ESPN Premium
La terna arbitral de Gimnasia vs Atlético Tucumán
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos
- VAR: Fabricio Llobet
- Asistente VAR: Javier Mihura