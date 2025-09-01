Este Lunes, desde las 17 horas, Gimnasia de La Plata recibirá a Atlético Tucumán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos se encuentran en la pelea por clasificar a octavos de final, por lo que intentarán sumar puntos valiosos que los podrían acomodar en la Zona B.

Así llega Atlético Tucumán al partido vs. Gimnasia

El Decano, bajo la dirección técnica de Lucas Pusineri, se encuentra en la séptima posición del mismo grupo, con nueve unidades. El Decano llega con mejor promedio goleador (1.33) y con la moral alta tras golear 3-0 a Talleres de Córdoba en su último partido.

Últimos partidos del Decano

Atlético Tucumán 3 - 0 Talleres de Córdoba | 23 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Sarmiento 2 - 2 Atlético Tucumán | 18 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Atlético Tucumán 2 - 3 Newell's | 13 de agosto de 2025 | Octavos de final, Copa Argentina

Así llega Gimnasia al partido

El Lobo, dirigido por Alejandro Orfila, llega a este encuentro ubicado en la novena posición del Grupo B con siete puntos, aunque a solo uno de meterse en zona de clasificación a los octavos. El equipo platense buscará mejorar su promedio de gol (apenas facturó cuatro veces en seis fechas) y recuperarse de la reciente derrota ante San Martín en San Juan.

Últimos partidos del Lobo

San Martín (SJ) 1 - 0 Gimnasia | 23 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Gimnasia 1 - 2 Lanús | 17 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Godoy Cruz 1 - 2 Gimnasia | 7 de agosto de 2025 | Torneo Clausura

Últimos encuentros entre ellos

Atlético Tucumán 0 - 1 Gimnasia | 23 de febrero de 2025 | Torneo Apertura

Gimnasia 1 - 0 Atlético Tucumán | 24 de noviembre de 2024 | Liga Profesional Argentina

Atlético Tucumán 1 - 2 Gimnasia | 22 de mayo de 2024 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina

Atlético Tucumán 3 - 2 Gimnasia | 7 de abril de 2024 | Copa de la Liga

El partido se disputará este lunes 1 de septiembre a las 17:00hs en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y será transmitido por ESPN y ESPN Premium

La terna arbitral de Gimnasia vs Atlético Tucumán