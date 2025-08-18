Atlético Tucumán viene de quedar eliminado en la Copa Argentina tras caer por 3-2 con Newell’s en el Estadio Martearena de Salta. El Decano inició el Clausura con un triunfo ante San Martín de San Juan, luego igualó con Central Córdoba, perdió con Riestra y empató con Rosario Central. El equipo de Pusineri necesita seguir sumando para escapar de la pelea por la permanencia.

Sarmiento viene de derrotar a San Martín de San Juan 1-0 en el Hilario Sánchez Rodríguez, e intentará obtener el segundo triunfo consecutivo, algo que no logra desde junio de 2024. El equipo de Facundo Sava necesita seguir sumando para salir de la pelea en la parte baja de la tabla y lograr el objetivo de mantener la categoría.

Probables formaciones

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri.

¿Cómo salieron los últimos partidos entre Sarmiento y Atlético Tucumán?

Atlético Tucumán 5 - 0 Sarmiento | 13 de febrero de 2025 | Torneo Apertura

Atlético Tucumán 1 - 0 Sarmiento | 4 de noviembre de 2024 | Liga Profesional

Sarmiento 4 - 1 Atlético Tucumán | 25 de junio de 2023 | Liga Profesional

Sarmiento vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido